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لبنان

هل انسحبت قوات "اليونيفيل" من مراكزها؟

Lebanon 24
06-10-2024 | 06:26
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أكّد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تننتي أنّ الوضع مقلق للغاية في الجنوب والقصف يتواصل ولم يتوقف.

وقال في حديث لـ"mtv": "الجيش الإسرائيلي أبلغ عن نيّته بالقيام بتوغّل بري في لبنان وطلب من "اليونيفيل" الانسحاب من بعض المواقع لا سيما على الشريط الحدودي لكن قوات اليونيفيل ستبقى في مراكزها".
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