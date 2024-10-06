هل انسحبت قوات "اليونيفيل" من مراكزها؟

أكّد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تننتي أنّ الوضع مقلق للغاية في الجنوب والقصف يتواصل ولم يتوقف.



وقال في حديث لـ"mtv": "الجيش الإسرائيلي أبلغ عن نيّته بالقيام بتوغّل بري في لبنان وطلب من "اليونيفيل" الانسحاب من بعض المواقع لا سيما على الشريط الحدودي لكن قوات اليونيفيل ستبقى في مراكزها".

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