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لبنان

الجامعة اللبنانية.. قرار بتمديد وقف الدروس

Lebanon 24
06-10-2024 | 07:00
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 أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، تمديد وقف التدريس في كافة كليات ومعاهد وفروع الجامعة حتى مساء الأحد في ١٣ تشرين الأول الحالي، على أن يُستأنف العمل الإداري بالحد الأدنى المطلوب "مداورة" لتسيير المعاملات والحاجات الملحة في الإدارة المركزية والوحدات التي تسمح الظروف الأمنية بالوصول إليها اعتباراً من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 7 تشرين الأول الجاري، مع ضرورة مراعاة شروط السلامة العامة،  نظرا لاستمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على لبنان وحرصًا  على تأمين الحد الأدنى من الأعمال الإدارية والمالية المرتبطة بحقوق العاملين والطلاب.
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وستصدر رئاسة الجامعة اللبنانية بيانات لاحقة وفقا للتطورات.
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