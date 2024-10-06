العدو الاسرائيلي يكثّف غاراته.. هذه آخر المستجدات الميدانية

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يواصل العدو الإسرائيلي، اليوم الاحد، عدوانه على القرى والبلدات في بعلبك والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.وقد طالت الإعتداءات الإسرائيلية بين الساعة 12:00 ظهراً والساعة 02:00 بعد الظهر: اطراف بعلبك وطاريا والضاحية الجنوبيةكما شن العدو غارات من الطيران المسيّر على دبين.أيضاً، أفادت مندوبة "لبنان 24" بان غارة اسرائيلية تستهدف بلدة تمنين الفوقا.