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لبنان

العدو الاسرائيلي يكثّف غاراته.. هذه آخر المستجدات الميدانية

Lebanon 24
06-10-2024 | 07:15
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يواصل العدو الإسرائيلي، اليوم الاحد، عدوانه على القرى والبلدات في بعلبك والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد طالت الإعتداءات الإسرائيلية بين الساعة 12:00 ظهراً والساعة 02:00 بعد الظهر: اطراف بعلبك وطاريا والضاحية الجنوبية 
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 كما شن  العدو غارات من الطيران المسيّر على دبين.

أيضاً، أفادت مندوبة "لبنان 24" بان غارة اسرائيلية تستهدف بلدة  تمنين الفوقا.
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