مكتب برّي ينفي كلاماً منسوباً لرئيس مجلس النواب

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صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ما يلي: "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من كلام منسوب لرئيس مجلس النواب حول قنوات التفاوض ليس صحيحاً وهو لم يدل بأي تصريح".