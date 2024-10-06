Advertisement

لبنان

مكتب برّي ينفي كلاماً منسوباً لرئيس مجلس النواب

Lebanon 24
06-10-2024 | 07:55
A-
A+
Doc-P-1257968-638638233911838051.jpg
Doc-P-1257968-638638233911838051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ما يلي: "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من كلام منسوب لرئيس مجلس النواب حول قنوات التفاوض ليس صحيحاً وهو لم يدل بأي تصريح".
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"العربية": هناك انفتاح على التشاور للوصول إلى رئيس جمهورية توافقي
lebanon 24
06/10/2024 18:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي والوفد المرافق الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
06/10/2024 18:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أطلعتُ غبطتَه على ما تمّ التوافقُ عليه في لقاءِ عين التينة مع دولةِ الرئيس نبيه بري ومعالي وليد بيك جنبلاط على إلحاحيةِ القيام بما يمليهِ علينا جميعًا واجبنُا الوطني وما يحتّمُه الظرفُ الخطيرْ والدقيقْ الذي نمرُّ فيه جميعنا من دون استثناء
lebanon 24
06/10/2024 18:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ندعو الى البناء على الدينامية الايجابية التي اطلقتها الاتصالات المتعددة التي قام ويقوم بها الرئيس نبيه بري مع مختلف الكتل النيابية لاجل انجاز هذا الاستحقاق
lebanon 24
06/10/2024 18:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24

نبيه

بري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:47 | 2024-10-06
11:11 | 2024-10-06
11:00 | 2024-10-06
10:54 | 2024-10-06
10:51 | 2024-10-06
10:51 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24