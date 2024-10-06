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لبنان
الجميّل: ولّى زمن التخوين والاستقواء
Lebanon 24
06-10-2024
|
08:27
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عقدت مصلحة الشباب والطلاب في حزب الكتائب لقاء حواريا مع رئيس الحزب النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا، وكانت مناسبة لمناقشة تحديات المرحلة حيث عرض رئيس المصلحة الياس سمعان لعمل المكاتب في الأسابيع الماضية، واضعا الطاقات الشبابية بخدمة الحزب والأهالي في هذه الأيام المصيرية.
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أما رئيس الكتائب فأكد للحاضرين أن الحرب العبثية التي فرضت على لبنان يمكن أن تتحوّل إلى فرصة إذا ما عرف اللبنانيون كيف يتعاملون مع بعضهم ليضعوا أسسا متينة لدولة حديثة.
وتوجه الجميّل للشباب قائلا: "كونوا المثل الصالح في المجتمع، كونوا على الأرض إلى جانب الناس، أنتم العين الساهرة عليهم، فكروا، خططوا واحلموا بلبنان الذي ستبنوه، لا تسمحوا بتفجير الغرائز مرة جديدة لكن أيضا لا تسكتوا عن الحق فزمن التخوين والاستقواء قد ولّى ولن نسمح له بأن يعود."
وأوضح الجميّل أن كل سرديات الدفاع ونظريات الردع سقطت في بضعة أيام وسقطت معها أوهام كثيرة، وأكد أننا لن نقبل بسلاح خارج الجيش اللبناني والقوى الشرعية بعد اليوم، فهذه الحرب يجب أن تكون عبرة للجميع بأن السلاح المتفلّت والخارج عن الشرعية لم يجلب إلى لبنان سوى العداوات الداخلية واستجلاب النيران والأزمات الخارجية، وهذه الدوامة يجب أن تتوقف فورا إنقاذا لما تبقى وإكراما لكل التضحيات التي تقدمت، مشيرا إلى أن المساواة هي الركن الأساسي للعدالة والتي من دونها لا حكم للقانون أو احترام للدستور وبالتالي من دون مساواة تعود الشعوب إلى الفوضى وشريعة الغاب.
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