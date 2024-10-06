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لبنان

بلدية الغبيري ناشدت رؤساء البلديات في الدول الصديقة للبنان.. هذا ما طالبت به

Lebanon 24
06-10-2024 | 08:28
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ناشدت بلدية الغبيري في بيان، "رؤساء البلديات في الدول الصديقة للبنان كافة أن يمارسوا الضغط على حكومات دولهم لوقف حرب الإبادة هذه، التي ينفذها الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين في المدن والقرى اللبنانية".
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وقالت في بيان: "تعرضت منطقة الغبيري وتحديدا شارع وحي البرجاوي ليلة 5 و6 تشرين الأول 2024 لغارة جوية عنيفة نفذها العدو الإسرائيلي بأطنان من الصواريخ. خلفت هذه الغارة أضرارًا جسيمة في الأبنية السكنية والتجارية داخل هذه الأحياء السكنية وفي محيطها، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في مبنى البلدية ومبنى الشرطة، حيث تعرضت هذه المباني لتصدع ودمار، كما احترقت آليات عدة تعود لشرطة البلدية وقسم الأشغال وسيارات خاصة لعناصر الشرطة وبفضل الله، نجا عناصر الشرطة الموجودن في مكاتبهم وداخل غرف نومهم".

أضاف البيان:" إن هذه المباني المستهدفة هي منشآت رسمية للسلطة المحلية، التي تقوم بواجباتها في الإسعاف والإنقاذ وحماية الممتلكات الخاصة، واستهدافها يُعد عملاً وحشيًا يهدف إلى إضعاف البنية التحتية للخدمات الأساسية المقدمة للسكان وما قد ينتج معاناة للمواطنين الأبرياء الآمنين في منازلهم".

وختم البيان:" إننا في بلدية الغبيري نناشد رؤساء البلديات في الدول الصديقة للبنان كافة أن يمارسوا الضغط على حكومات دولهم لوقف حرب الإبادة هذه التي ينفذها الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين في المدن والقرى اللبنانية، والتي لا تختلف في بشاعتها عما يحدث منذ 7 تشرين الأول 2023 لغاية اليوم في مدن غزة".
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