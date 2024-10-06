الوضع صعب جنوباً.. هذا ما قاله كتانة عن مخزون الدم

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أكد الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتّانة، اليوم الاحد، ان "مراكز الصليب الأحمر لا تزال متواجدة في الجنوب نتيجة الخطط الإستباقيّة التي عملنا عليها"، مشيرا الى اننا "اليوم في وضع صعب جنوباً نظراً لخروج بعض المستشفيات عن الخدمة".وقال كتّانة في حديث تلفزيوني: "لدينا مخزون احتياطي للدم ونوجّه نداءً للتبرّع كلّما نقص مخزوننا".وأضاف: "المستشفيات اليوم مؤمّنة جميعها بالدم لكنّ نقطة ضعفنا تكمن في القدرة على حماية المسعفين".