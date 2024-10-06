بعد التعرض لها... جامعة الحكمة: لم تخلّ يوما برسالتها الوطنية والاكاديمية

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صدر عن جامعة الحكمة البيان التالي: "في وقت يمر لبنان بواحدة من أصعب الأزمات في تاريخه الحديث، حيث تتطلب هذه الحرب قدرا كبيرا من الحكمة والتبصر، عمد البعض الى التعرض للجامعة وإثارة النعرات الطائفية عبر ترويج أخبار مختلقة لم تحصل على أرض الواقع تم إيرادها أمس في أحد المواقع الإخبارية".وأضاف البيان: "وبناء على ما تقدم، تستهجن جامعة الحكمة هذه المؤامرة الخطيرة وتؤكد أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد الجهة التي فبركت الخبر وذلك بجرائم إثارة النعرات الطائفية وتهديد السلم الأهلي وتهديد سلامة رئيس الجامعة مع التأكيد أن الحكمة لم تخلّ يوما برسالتها الوطنية والاكاديمية، وهي ماضية قدما ببركة وليّها سيادة المطران بولس عبد الساتر السامي الاحترام رئيس أساقفة ابرشية بيروت المارونية وبإدارة رئيسها البروفسور جورج نعمة في تثبيت هذه الرسالة لناحية الحرص على العيش المشترك والوحدة".