غارة قرب المنطقة الصناعية في مرجعيون.. وأنباء عن اصابات وشهداء

أغار الطيران المسّير الاسرئيلي، اليوم الاحد، مرتين قرب المنطقة الصناعية في مرجعيون لجهة بلدة دبين.





ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، الغارة ادت الى اصابة مدنيين وعسكري في قوى الامن الداخلي. كما أفيد بارتقاء شهداء مدنيين.

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