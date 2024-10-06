Advertisement

لبنان

غارة قرب المنطقة الصناعية في مرجعيون.. وأنباء عن اصابات وشهداء

Lebanon 24
06-10-2024 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1257982-638638273402337488.jpeg
Doc-P-1257982-638638273402337488.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أغار الطيران المسّير الاسرئيلي، اليوم الاحد، مرتين قرب المنطقة الصناعية في مرجعيون لجهة بلدة دبين.


ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، الغارة ادت الى اصابة مدنيين وعسكري في قوى الامن الداخلي. كما أفيد بارتقاء شهداء مدنيين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": استهداف سيارة تابعة للهيئة الصحية قرب مستشفى مرجعيون
lebanon 24
06/10/2024 18:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": طيران العدوّ الإسرائيليّ أغار على العريض التحتاني في مرجعيون وعلى بلدة كفرحمام
lebanon 24
06/10/2024 18:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية تستهدف بلدة دبين قضاء مرجعيون
lebanon 24
06/10/2024 18:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": قصف مدفعي متقطع على بلدات كفركلا تلة العزية سهل مرجعيون والخيام 
lebanon 24
06/10/2024 18:52:07 Lebanon 24 Lebanon 24

مرجعيون

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:47 | 2024-10-06
11:11 | 2024-10-06
11:00 | 2024-10-06
10:54 | 2024-10-06
10:51 | 2024-10-06
10:51 | 2024-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24