حطام مسيّرة اسرائيلية في قضاء راشيا.. اليكم التفاصيل

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عثر بعد ظهر اليوم على حطام مسيّرة إسرائيلية بين خراج بلدتي ينطا - مدوخا في قضاء راشيا، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".وقد حضرت مخابرات الجيش والاجهزة الأمنية المختصة وضربت طوقا حول المكان، من اجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.