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لبنان

حطام مسيّرة اسرائيلية في قضاء راشيا.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-10-2024 | 09:17
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عثر  بعد ظهر اليوم على حطام مسيّرة إسرائيلية بين خراج بلدتي  ينطا - مدوخا في قضاء راشيا، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وقد  حضرت مخابرات الجيش والاجهزة  الأمنية المختصة وضربت طوقا حول المكان، من اجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
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