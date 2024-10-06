بالصور: إندلاع حريق كبير في بلدة قرطبا

تمكن عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، بالتعاون مع وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا من السيطرة على النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في بقعة جغرافية وعرة في قرطبا.

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وقد واجه العناصر صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على النيران بسبب شدة المنحدرات وعدم توفر الطرقات. كما أن النيران كادت ان تلامس المنازل اذ ان سرعة الهواء ساهمت بانتشارها لكن تضافر جهود العناصر أسهم بمحاصرتها وابعاد الخطر عن المواطنين القاطنين بالقرب من رقعة الحريق.

وتستمر في هذه الاثناء عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران.



