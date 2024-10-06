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لبنان

اتصال بين الرئيس ميقاتي ووزير خارجية تركيا.. فيدان: مستعدون لدعم لبنان في احتياجاته الانسانية

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:03
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تلقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا من وزير  الخارجية التركية هاكان فيدان تم خلاله البحث في الوضع الراهن في لبنان لا سيما على الصعيد الانساني واغاثة النازحين من المناطق  التي تتعرض للعدوان الاسرائيلي.
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وخلال الاتصال جدد الوزير فيدان تأكيد استعداد  تركيا لدعم لبنان في احتياجاته الإنسانية.
 
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