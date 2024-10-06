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أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي أن " خلال نشاط لواء المظليين في جنوب لبنان تم العثور على مركبات مسلحة ووسائل قتالية تابعة لقوة الرضوان".وقال "تواصل قوات لواء المظليين الأنشطة في جنوب لبنان ومداهمة مجمعات القتال التابعة لمنظمة حزب الله حيث عثرت داخل المباني المدنية التي يستخدمها حزب الله، على مئات وسائل القتال، من ضمنها مركبة مزودة بوسائل قتالية تابعة لقوة رضوان والتي كانت مخصصة لاستخدامها لتنفيذ هجمات.بالإضافة إلى ذلك، تم العثور في المنطقة على منصات إطلاق، وقذائف هاون، وألغام، وعبوات ناسفة، ومواد متفجرة، وصواريخ مضادة للدروع، وقنابل يدوية وغيرها".واضاف "تواصل القوات القتال ضد حزب الله في قرية تعتبر معقلاً للحزب في جنوب لبنان، حيث تم إطلاق العديد من العمليات منها ضد بلدات إصبع الجليل."