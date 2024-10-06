3 شهداء و3 جرحى حصيلة الغارة على جديدة مرجعيون... وقصف اسرائيلي طال هذه البلدات

بلغت حصيلة الغارة على جديدة مرجعيون 3 شهداء و3 جرحى، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام".



وفي التفاصيل، استهدفت مسيرة دراجة نارية تقل شخصين وأصابت سائقها الذي استشهد على الفور، كما أصيبت سيدة بجروح كانت موجودة في المكان، وعند محاولة هروب الشخص الثاني الذي كان على الدراجة النارية، للاحتماء بأحد المباني، تجمع شباب البلدة لمساعدة الجرحى وتفقدهم، فأغارت المسيرة مرة ثانية عليهم، مما أدى إلى استشهاد الشخص الذي كان على الدراجة وإصابة عسكري في قوى الامن الداخلي وأحد المواطنين ونقلا الى احد المستشفيات في النبطية، واستشهاد شخص ثالث من بلدة دبين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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وأفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" باستشهاد المربية هند مسعد من بلدة جديدة مرجعيون، متأثرة بجراحها جراء إصابتها بشظايا صاروخ القي من مسيرة اسرائيلية على دراجة نارية بين جديدة مرجعيون ودبين، وصودف مرور مسعد على الطريق متوجهة لزيارة أحد اقاربها .

وبهذا تكون هند مسعد أول شهيدة من جديدة مرجعيون في هذه الحرب.

وشن الطيران الحربي المعادي قرابة الثامنة الا ثلثا من مساء اليوم، غارة جوية استهدفت منطقة كفرجوز في قضاء النبطية، وغارة على منزل في بلدة خربة سلم.

وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية منذ بعض الوقت غارتين استهدفتا بلدة برعشيت وثالثة استهدفت بلدة تبنين.

كما استهدفت الطائرات الحربية المعادية عصر اليوم بلدتي عيتا الشعب ويارون في قضاء بنت جبيل وبلدة ميس الجبل ومجدل سلم وقبريخا بغارات عدة.

وقطع طريق عين إبل ـ رميش جنوبي لبنان بعد استهداف المنطقة بغارة إسرائيلية فجر اليوم.

وشنّ العدو الاسرائيلي غارة على بلدة السعديات مديار.

وٲغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً بلدات طيرفلسية، تولين وعيناثا.

واستهدفت رشقة صاروخية مستوطنة معالوت بالجليل الغربي، وأفادت مندوبة "لبنان24" بسقوط صاروخ مباشرة على منزل في ترشيحا.





الى ذلك، شن الطيران الحربي قرابة الرابعة والنصف من عصر اليوم غارة جوية استهدفت بلدة أرنون.