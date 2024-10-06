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لبنان

وزير الطاقة نعى ثلاثة شهداء من فريق عمل مياه الجنوب جرّاء الاعتداءات الاسرائيلية

Lebanon 24
06-10-2024 | 10:54
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نعى وزير الطاقة والمياه وليد فيّاض شهداء مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الذين استشهدوا جرّاء العدوان الاسرائيلي الغاشم وهم: علي صبحي منصور وحسين رسلان من الطيبة، وكريم درويش من النبطية، الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.
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واذ دان الوزير فيّاض "بشدة جرائم الابادة التي تستهدف الابرياء والعاملين في خدمة المجتمع"، أكد أنها "لن تزيدنا الا اصراراً على مواصلة مسيرتنا في التضحية من أجل لبنان واهله".

وطالب المجتمع الدولي بـ "التحرك الفوري والضغط على اسرائيل لوقف قتل الابرياء واعتداءاتها المتكررة على المدنيين"، مشدداً على ان "هذه الاعمال الوحشية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحقوق الانسان"، ودعا الامم المتحدة الى "الوقوف الى جانب الحق والانسانية واتخاذ موقف حازم واجراءات فعّالة لوقف هذه العدوان ومحاسبة العدو الاسرائيلي على جرائمه".

وختم: "رحم الله شهداء مؤسسة مياه لبنان الجنوبي واسكنهم فسيح جنّاته".
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