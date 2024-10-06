جولة تفقدية لياسين مع غراندي على مراكز إيواء نازحين

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جال منسّق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على عدد من مراكز إيواء النازحين واطلعوا على أوضاعهم وحاجاتهم.وجاءت هذه الجولة بعد اجتماعات عقدها ياسين مع فريق العمل في مقر الامم المتحدة لمناقشة كيفية إيصال المساعدات وتأهيل مراكز الإيواء بشكل سريع.وأكد ياسين في تصريح مقتضب "أن الهدف الأول والمطلوب من المجتمع الدولي يبقى الضغط لوقف العدوان على لبنان".