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لبنان

في الهرمل وقرى القضاء الحدودية... سماع أصوات انفجارات قوية من داخل الاراضي السورية

Lebanon 24
06-10-2024 | 13:53
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سمعت أصوات انفجارات قوية من داخل الاراضي السورية في الهرمل وقرى القضاء الحدودية، بعد استهداف الطائرات الحربية المعادية من أجواء شمال لبنان هذه المناطق، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
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