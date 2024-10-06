في الهرمل وقرى القضاء الحدودية... سماع أصوات انفجارات قوية من داخل الاراضي السورية

سمعت أصوات انفجارات قوية من داخل الاراضي السورية في الهرمل وقرى القضاء الحدودية، بعد استهداف الطائرات الحربية المعادية من أجواء شمال لبنان هذه المناطق، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".

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