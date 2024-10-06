بيان من بلدية جونية: خيطوا بغير هالمسلّة

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صدر عن بلدية جونية بيان توضيحي للمواطنين حول وجود النازحين في المدينة، وجاء فيه: "يطل علينا المغرضون والحاقدون يوماً بعد يوم على وسائل التواصل الإجتماعي، بإشاعات وأخبار مغرضة، وتعود فتتبناها بعض المواقع الرخيصة، وتنشرها من دون التأكد من صحتها، وهي لا أساس لها من الصحة، وتحوّرها في محاولات لبث الخوف والرعب بينكم في جميع الأحوال. ان النازحين هم أهلنا، استقبلناهم في مراكز إيواء محددة تحفظ كرامتهم وكرامتنا، وكما نحن، هم يراجعون مستشفياتنا ومستوصفاتنا المعلومة في جونية وفي كسروان، لا في المستودعات ولا في اي مكان آخر.أيها المواطنين الأعزاء نحن معاً في كافة الظروف والله معنا. إن بلدية جونية تعلمكم أنها، لم، ولن تسمح بأي أمر قد يشكل خطراً عليكم.