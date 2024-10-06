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لبنان

بيان من بلدية جونية: خيطوا بغير هالمسلّة

Lebanon 24
06-10-2024 | 14:11
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صدر عن بلدية جونية بيان توضيحي للمواطنين حول وجود النازحين في المدينة، وجاء فيه: "يطل علينا المغرضون والحاقدون يوماً بعد يوم على وسائل التواصل الإجتماعي، بإشاعات وأخبار مغرضة، وتعود فتتبناها بعض المواقع الرخيصة، وتنشرها من دون التأكد من صحتها، وهي لا أساس لها من الصحة، وتحوّرها في محاولات لبث الخوف والرعب بينكم في جميع الأحوال. ان النازحين هم أهلنا، استقبلناهم في مراكز إيواء محددة تحفظ كرامتهم وكرامتنا، وكما نحن، هم يراجعون مستشفياتنا ومستوصفاتنا المعلومة في جونية وفي كسروان، لا في المستودعات ولا في اي مكان آخر.
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أيها المواطنين الأعزاء نحن معاً في كافة الظروف والله معنا. إن بلدية جونية تعلمكم أنها، لم، ولن تسمح بأي أمر قد يشكل خطراً عليكم.
وهي حاضرة في كافة أجهزتها من مجلسها البلدي ودوائرها الإدارية وجهاز الشرطة والحرس، ونحن فاعلون مع خلية الأزمات في إتحاد بلديات كسروان الفتوح ومع خلية الأزمات التي تديرها قائمقامية كسروان مع كافة المنظمات والإدارات والأجهزة في مواكبة التطورات الأخيرة خاصة أزمة النزوح. إلى أولائك الذين يطلقون الإشاعات ويمارسون التضليل وتشويه السمعات في محاولة تقليب المجتمع، روحوا خيطوا بغير هالمسلّة، وحسابكم عسير مع القانون".
 
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