تشمل شبكة أنفاق لحزب الله.. الجيش الاسرائيلي ينشر في فيديوهات لاستهدافاته جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تدمير شبكة أنفاق لحزب الله جنوبي لبنان.

ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، فيديو للعثور على مواقع إطلاق، وفتحات أنفاق، ومبانٍ عسكرية ووسائل قتالية في جنوب لبنان، حسب زعمه.



كما قال "على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة عثرت قوات تابعة للواء غولاني على فتحات أنفاق، ومستودعات وسائل قتالية، وحفر لتخزين أنواع الذخيرة ومناطق استعدادات تابعة لمخربي منظمة حزب الله".



وبين أن القوات الإسرائيلية أغارت على 150 هدفًا عسكريًا تابعًا لمنظمة حزب الله على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة. ومن بين الأهداف تمت مهاجمة مواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدروع، ومجموعات مخربين، ومقرات قيادة إرهابية، وبنى تحتية تحت أرضية ومستودعات وسائل قتالية تابعة لحزب الله.