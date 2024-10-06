تشمل شبكة أنفاق لحزب الله.. الجيش الاسرائيلي ينشر في فيديوهات لاستهدافاته جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تدمير شبكة أنفاق لحزب الله جنوبي لبنان.
ونشر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس"، فيديو للعثور على مواقع إطلاق، وفتحات أنفاق، ومبانٍ عسكرية ووسائل قتالية في جنوب لبنان، حسب زعمه.
كما قال "على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة عثرت قوات تابعة للواء غولاني على فتحات أنفاق، ومستودعات وسائل قتالية، وحفر لتخزين أنواع الذخيرة ومناطق استعدادات تابعة لمخربي منظمة حزب الله".
وبين أن القوات الإسرائيلية أغارت على 150 هدفًا عسكريًا تابعًا لمنظمة حزب الله على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة. ومن بين الأهداف تمت مهاجمة مواقع لإطلاق صواريخ مضادة للدروع، ومجموعات مخربين، ومقرات قيادة إرهابية، وبنى تحتية تحت أرضية ومستودعات وسائل قتالية تابعة لحزب الله.
كما أوضح في منشور آخر أن القوات الإسرائيلية قضت على مجموعات مضادات الدروع التابعة لقوة الرضوان في جنوب لبنان.
وتابع وعلى مدار الأيام الأخيرة عثرت القوات ودمرت مقر قيادة قتاليا تابعا لحزب الله والذي تم منه تدبير وتنفيذ مخططات عديدة لإطلاق القذائف باتجاه البلدات المتاخمة للسياج خلال الأشهر الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مخازن احتوت على وسائل قتالية في منطقة المجمع، حسب زعمه.
كذلك قال الجيش الإسرائيلي "في إحدى عمليات المداهمة رصدت القوات كمينا نُصب لقواتنا والذي تضمن وسائل قتالية داخل سيارة تابعة لعناصر حزب الله. كما وبناءً على توجيه استخباراتي تم العثور على حفرة مفخخة بمواد متفجرة، نُصبت من أجل استهداف قوات جيش الدفاع في المنطقة وتدميره".