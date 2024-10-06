جديد غارة الجية.. وزارة الصحة تعلن النتيجة النهائية

Advertisement

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي مساء أمس على الجية أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد أربع نساء وإصابة سبعة عشر شخصا بجروح.وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية ليوم أمس إلى 25 شهيدا و 96 جريحا نتيجة غارات العدو الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال.