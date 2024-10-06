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لبنان

جديد غارة الجية.. وزارة الصحة تعلن النتيجة النهائية

Lebanon 24
06-10-2024 | 15:01
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي مساء أمس على الجية أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد أربع نساء وإصابة سبعة عشر شخصا بجروح.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية ليوم أمس إلى  25 شهيدا و 96 جريحا نتيجة غارات العدو الإسرائيلي على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطبة والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والشمال.
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