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لبنان

بشأن مصير هاشم صفي الدين... هذا ما كشفه مسؤول في حزب الله

Lebanon 24
06-10-2024 | 14:58
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نقل نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، لوكالة "رويترز" أن الحزب يُدار داخليًا بشكل مشترك في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن عملية تعيين أمين عام جديد ستستغرق بعض الوقت، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تعيق هذا الإجراء.
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وفيما يتعلق بمصير هاشم صفي الدين، أكد القيادي أن إسرائيل لا تسمح بتقدم عملية البحث في الأنقاض، مما يزيد من تعقيد الوضع داخل الحزب.

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