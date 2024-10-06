بشأن مصير هاشم صفي الدين... هذا ما كشفه مسؤول في حزب الله

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وأشار إلى أن عملية تعيين أمين عام جديد ستستغرق بعض الوقت، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تعيق هذا الإجراء.وفيما يتعلق بمصير هاشم صفي الدين، أكد القيادي أن إسرائيل لا تسمح بتقدم عملية البحث في الأنقاض، مما يزيد من تعقيد الوضع داخل الحزب.