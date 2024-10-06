تحذير اسرائيلي لسكان الضاحية.. اخلوا هذه المناطق

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحدث بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها:

🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب

🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/je2jFOZ7Gw