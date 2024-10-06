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لبنان

تحذير اسرائيلي لسكان الضاحية.. اخلوا هذه المناطق

Lebanon 24
06-10-2024 | 15:08
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نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي تحذيراً انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحدث بيروت بضرورة اخلاء المباني زاعماً انهم متواجدين من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب .
ونشر ادرعي الخرائط التالية:
 
 
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