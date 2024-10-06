أنباء أولية عن تسلل مسلحين من لبنان إلى شمالي إسرائيل... ورفع حالة التأهب في المنطقة

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أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن الجيش الإسرائيلي يشتبه في تسلل مسلحين من لبنان عبر الحدود الشمالية.وذكرت الصحيفة أنباء أولية عن عملية تسلل تمت إلى داخل منطقة دوفيف شمالي الأراضي المحتلة، مما دفع الجيش إلى رفع حالة التأهب وإجراء عمليات تمشيط واسعة في المنطقة للتحقق من الوضع ومواجهة أي تهديد محتمل.وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي إن هناك أنباء عن إحباط عملية تسلل من الحدود الشمالية والقضاء على 6 مسلحين دخلوا عبر نفق.