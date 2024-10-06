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لبنان

بعد الغارة على القماطية.. هذا ما اعلنه الدفاع المدني

Lebanon 24
06-10-2024 | 15:49
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نفت غرفة عمليات الدفاع المدني الاخبار المتداولة عن استهداف مركز الدفاع المدني الهيئة الصحية الاسلامية في بلدة القماطية وما تم استهدافه هو شقة سكنية.
وأشارت غرفة عمليات الدفاع المدني الى ان فرق الاسعاف والانقاذ تعمل على اخلاء المصابين.
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