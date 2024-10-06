بصلية صاروخية.. حزب الله يستهدف مستعمرة يفتاح

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 10:40 من مساء يوم الاحد 6-10-2024، تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة يفتاح بصلية صاروخية.

Advertisement