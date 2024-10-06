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لبنان
بصلية صاروخية.. حزب الله يستهدف مستعمرة يفتاح
Lebanon 24
06-10-2024
|
16:06
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله ان عناصر الحزب استهدفوا عند الساعة 10:40 من مساء يوم الاحد 6-10-2024، تجمعاً لجنود العدو في مستعمرة يفتاح بصلية صاروخية.
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