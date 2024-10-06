بينهم 3 اطفال.. حصيلة جديدة لغارة القماطية

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة القماطية أدت إلى استشهاد ستة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة أحد عشر آخرين بجروح.

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