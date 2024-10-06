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لبنان

بينهم 3 اطفال.. حصيلة جديدة لغارة القماطية

Lebanon 24
06-10-2024 | 16:32
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة القماطية أدت إلى استشهاد ستة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة أحد عشر آخرين بجروح.
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