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لبنان

نقاشات حول النازحين السوريين: تأمين العودة الآمنة وأفكار أخرى

Lebanon 24
06-10-2024 | 22:50
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في اليومين الماضيين، حصلت نقاشات بين المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين وجهات رسمية معنية، حول تأمين بدائل للنازحين السوريين الذين يفترشون الطرقات في بيروت، بعد أن خرجوا من المناطق التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية. وجرى الاتفاق وفق المعلومات، على أن «تعمل المفوّضية على تسهيل أمور العائلات السورية غير القادرة مادياً على الانتقال إلى سوريا، وأن تؤمّن لها العودة الآمنة». كما طُرحت أفكار أخرى، كأن «يُضاف إلى المخيمات التي يقطنها سوريون في المناطق الآمنة، عشرات الخيم لاستقبال بعض النازحين السوريين شرط أن يكونوا مسجّلين أصلاً لدى المفوّضية». كما طُرحت فكرة اختيار مبنى أو أكثر تتكفّل المفوّضية بتجهيزها كمراكز إيواء لنقل بعض النازحين السوريين للسكن فيها».(جريدة الاخبار)
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