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لبنان

تطور خطير للغاية.. إسرائيل تشكّل خطرًا على اليونيفيل

Lebanon 24
06-10-2024 | 23:52
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أفاد ممثلون عن "اليونيفيل" وإسرائيل لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الجيش الإسرائيلي يعرض قوات "اليونيفيل" للخطر من خلال تمركز قواته بجوار موقعهم خلال العملية البرية في جنوب لبنان.
 
وقال المتحدث باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة نيك بيرنباك للصحيفة: "هذا تطور خطير للغاية، ومن غير المقبول تعريض سلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر أثناء قيامها بمهامها التي حددها مجلس الأمن".
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وقالت بعثة الأمم المتحدة للصحيفة إن إسرائيل طلبت من قوات حفظ السلام إعادة الانتشار عندما بدأت العملية، وهو ما تم رفضه، وتجري الآن مناقشة هذه القضية في مقر الأمم المتحدة ومع الجيش الإسرائيلي.

وأكد مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، للصحيفة، أن قواتهم تمركزت بجانب البعثة الأممية، مشيرا إلى أن السبب هو ملاءمة هذه المواقع من حيث البنية التحتية، وزعم أيضا أن "حزب الله" يطلق صواريخ من مناطق مجاورة لقاعدة حفظ السلام.

وكانت قد أعربت "اليونيفيل" في وقت سابق عن قلقها إزاء أنشطة الجيش الإسرائيلي الأخيرة قرب البعثة 6-52، جنوب شرقي مارون الراس. (روسيا اليوم)

لبنان

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