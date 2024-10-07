إسرائيل تجدد غاراتها على الضاحية

Advertisement

أغار الطيران الإسرائيلي صباح اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما افادت مندوبة "لبنان24".وحسب المعلومات، فإن الغارة استهدفت منطقة المريجة من جهة تحويطة الغدير.وكانت قد جددت إسرائيل مساء الأحد قصفها العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً في برج البراجنة والحدث وسانت تيريز.