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لبنان

إسرائيل تجدد غاراتها على الضاحية

Lebanon 24
07-10-2024 | 01:30
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أغار الطيران الإسرائيلي صباح اليوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما افادت مندوبة "لبنان24".

وحسب المعلومات، فإن الغارة استهدفت منطقة المريجة من جهة تحويطة الغدير.

وكانت قد جددت إسرائيل مساء الأحد قصفها العنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً في برج البراجنة والحدث وسانت تيريز.
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