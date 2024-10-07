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لبنان

عن حصيلة جرحى وشهداء الضربة على كيفون.. بيان من الصحة

Lebanon 24
07-10-2024 | 01:03
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كيفون أدت إلى استشهاد ستة أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح.
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