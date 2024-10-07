عن حصيلة جرحى وشهداء الضربة على كيفون.. بيان من الصحة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن حصيلة غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كيفون أدت إلى استشهاد ستة أشخاص بينهم 3 أطفال وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح.

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