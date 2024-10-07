رسالة إسرائيلية جديدة إلى الذين أخلوا منازلهم: لا تعودوا!

حذّر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان القرى اللبنانية التي أخليت من العودة.

وكتب عبر منصة "اكس": "نداء إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم حفاظًا على سلامتهم: غارات الجيش مستمرة. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر".