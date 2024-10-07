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لبنان

عقوبات قاسية بحق شبكة سوبرماركت شهيرة: هذا ما فعلته في "عز النهار"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-10-2024 | 01:45
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قال مصدر إقتصادي بارز إن الكيل طفح من التجار الجشعين وخاصةً المؤسسات الغذائية الكبيرة وابرزها شبكة سوبرماركت شهيرة قامت باقفال عدد من فروعها في عز النهار رغم وجود صفوف الزبائن أمامها، ليقوم الموظفون بعملية تغيير الأسعار على الرفوف ورفعها بشكل هستيري.
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 وقال المصدر "ان الجهة الرسمية المعنية باتت تملك كل الفيديوهات والتأكيدات على عملية الإستغلال التي حصلت، وستجري اليوم إتصالات على أعلى المستويات مع الجهات القضائية المعنية من أجل إنزال أقصى العقوبات في إدارة هذا السوبرماركت الذي بلغت أرباحه من التلاعب بالأسعار مليارات الليرات على حساب اللبنانيين والنازحين الذين تركوا بيوتهم وأملاكهم .
المصدر ختم أن حماية المستهلك سوف تتعاون هذه الفترة مع المجتمع المدني والنشطاء من أجل إكتشاف محاولات الإستغلال على كافة المستويات، فالعقاب سيكون مضاعفا لهؤلاء، وهم عديمو الضمير والوطنية .


المصدر: لبنان 24

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