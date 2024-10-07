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لبنان

تجمعا الأطباء والديموقراطي دعوَا إلى حماية القطاع الصحي

Lebanon 24
07-10-2024 | 01:57
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دعا "تجمع الأطباء في لبنان" و"التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان"، في بيان،  الى "حماية القطاع الصحي"، وطالبا منظمة الصحة العالمية ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية  ومنظمة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بـ"التدخل العاجل من أجل حماية المستشفيات والمنشآت الصحية والمراكز والمرافق الطبية والمستوصفات ومستودعات الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية".
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واعتبرا ان "استهداف الأطباء والممرضات والممرضين والمسعفين، يشكل مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية و خصوصاً معاهدة جنيف"، ودعوا  الى "أوسع حملة تضامن عالمية، مع الجسم الطبي والقطاع الصحي في لبنان ودعمه وإسناده، من خلال إرسال المعونات الطبية المتنوعة، من قبل الهيئات الصحية والطبية المدنية العربية والعالمية".
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