بالفيديو.. صواريخ "الحزب" طالت حيفا وسيّاراتها تشتعل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن رصد إطلاق نحو 20 صاروخاً من لبنان بإتجاه الجليل الغربي.

تغطية صحفية| سماع أصوات انفجارات في الجليل الغربي بعد إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان. pic.twitter.com/Zzkt8zqVZ5 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) October 7, 2024 Advertisement وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أضرار جسيمة وقعت في عدد من الممتلكات والسيارات إثر سقوط صاروخ في الجليل الغربي.

اشتعال النيران بعدد من السيارات في الجليل الغربي بعد سقوط صواريجْ من جنوب لبنان https://t.co/vLgZGJ2IzN pic.twitter.com/RAjU66ptqz — Ali Bk (@Bk_Hanas) October 7, 2024 من جانبها، نشرت منصات إسرائيلية ووسائل إعلام مشاهد توثق عملية اعتراض عدد من الصواريخ ودوي انفجارات مع إطلاق صفارات الإنذار في بلدات الجليل الأعلى والغربي شمالي إسرائيل. (الجزيرة)