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لبنان

بالفيديو.. صواريخ "الحزب" طالت حيفا وسيّاراتها تشتعل

Lebanon 24
07-10-2024 | 02:16
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن رصد إطلاق نحو 20 صاروخاً من لبنان بإتجاه الجليل الغربي.
 
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أضرار جسيمة وقعت في عدد من الممتلكات والسيارات إثر سقوط صاروخ في الجليل الغربي.
 
من جانبها، نشرت منصات إسرائيلية ووسائل إعلام مشاهد توثق عملية اعتراض عدد من الصواريخ ودوي انفجارات مع إطلاق صفارات الإنذار في بلدات الجليل الأعلى والغربي شمالي إسرائيل. (الجزيرة)
 

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