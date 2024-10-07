بالفيديو.. صواريخ "الحزب" طالت حيفا وسيّاراتها تشتعل

تغطية صحفية| سماع أصوات انفجارات في الجليل الغربي بعد إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان. pic.twitter.com/Zzkt8zqVZ5
— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) October 7, 2024
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تغطية صحفية| سماع أصوات انفجارات في الجليل الغربي بعد إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان. pic.twitter.com/Zzkt8zqVZ5
— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) October 7, 2024
اشتعال النيران بعدد من السيارات في الجليل الغربي بعد سقوط صواريجْ من جنوب لبنان https://t.co/vLgZGJ2IzN pic.twitter.com/RAjU66ptqz
— Ali Bk (@Bk_Hanas) October 7, 2024
اشتعال النيران بعدد من السيارات في الجليل الغربي بعد سقوط صواريجْ من جنوب لبنان https://t.co/vLgZGJ2IzN pic.twitter.com/RAjU66ptqz
الجليل الغربي بعد رشقة صاروخية من جنوب لبنان.. https://t.co/ki05d0duHL pic.twitter.com/Koes19Rnf9
— Ali Bk (@Bk_Hanas) October 7, 2024
الجليل الغربي بعد رشقة صاروخية من جنوب لبنان.. https://t.co/ki05d0duHL pic.twitter.com/Koes19Rnf9