بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية برية مركّزة في الجنوب

#عاجل فرقة الجليل 91 بدأت أمس عملية برية محدودة ومحددة الهدف في جنوب لبنان



🔸بدأت قوات فرقة الجليل التي تضم لواء الاحتياط 3 ولواء الاحتياط 8 ولواء الناحال الشمالي 228 عملية برية محدودة ومحددة الهدف في منطقة جنوب لبنان.



🔸منذ بداية الحرب تخوض فرقة الجليل قتالًا دفاعيًا منسجمًا… pic.twitter.com/7w6JMUgSk2