بعد العدوان الإسرائيلي.. لا أوجيرو في برج البراجنة

أعلنت أوجيرو عبر حسابها على أكس أنّه "طرأ عطل في سنترال برج البراجنة ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة".

أضافت:" ستعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة و فور توفّر الموافقات الأمنيّة اللازمة".