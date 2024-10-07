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لبنان
بعد العدوان الإسرائيلي.. لا أوجيرو في برج البراجنة
Lebanon 24
07-10-2024
|
03:17
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أعلنت أوجيرو عبر حسابها على أكس أنّه "طرأ عطل في سنترال برج البراجنة ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة".
أضافت:" ستعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة و فور توفّر الموافقات الأمنيّة اللازمة".
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الإسرائيلي..
أوجيرو
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