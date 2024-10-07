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لبنان

بالصور.. قناة إخبارية تبثّ من لبنان تتعرض لإختراق إلكترونيّ

Lebanon 24
07-10-2024 | 03:30
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تعرّضت منصات قناة الميادين الإخبارية إلى عملية اختراق إلكترونية واسعة.

وأشارت القناة في منشور على قناتها التي تم اختراقها على "تليغرام" إلى أن "موقع ومنصات شبكة الميادين الإعلامية تتعرض لهجوم إلكتروني وفريقنا التقني يعمل على حل المشكلة في أسرع وقت".
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