هاشم: العدو مستمر في عدوانه ويمارس شريعة الغاب وعلينا الصمود

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اعتبر النائب قاسم هاشم ان "لبنان يعيش حالة حرب جراء العدوان الإسرائيلي"، لافتا الى ان "هذا العدوان توسع اكثر وهو ما يريده العدو. وما أصاب لبنان بعد مرور عام على الحرب، هو الكثير من الدمار والدم النازف".وقال هاشم في حديث الى "صوت كل لبنان": "القضية ليست بيد لبنان واللبنانيين، لان لدى العدو النية بالاستمرار في العدوان وهو رفض امام الامم المتحدة ما توصلت اليه الدول في النداء الذي صدر عن عشر دول لوقف اطلاق النار".وحمل هاشم "المجتمع الدولي مسؤولية استمرار العدوان"، قائلاً: "نحن امام عدو يتنصل دائما ولا قواعد يتوقف عندها وهو يمارس شريعة الغاب وما امامنا الا الصمود".