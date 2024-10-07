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لبنان

شهيد لحركة "أمل".. هذه هويته

Lebanon 24
07-10-2024 | 03:43
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أعلنت حركة "أمل" في بيان عن "استشهاد فادي عباس فقيه (جواد)، مواليد صريفا 1995، أثناء قيامه بواجبه الوطني دفاعا عن لبنان والجنوب".
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