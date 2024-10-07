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لبنان

نائب رئيس الوزراء الأردني يصل ظهرا إلى بيروت

Lebanon 24
07-10-2024 | 03:49
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من المرتقب ان يصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية أيمن الصفدي الى بيروت ظهر اليوم حيث سيجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المسؤولين.
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الأردن

بيروت

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