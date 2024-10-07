نائب رئيس الوزراء الأردني يصل ظهرا إلى بيروت

من المرتقب ان يصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية أيمن الصفدي الى بيروت ظهر اليوم حيث سيجتمع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المسؤولين.

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