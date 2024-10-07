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لبنان

في حديقة مارون الراس.. عملية جديدة لـ"الحزب"

Lebanon 24
07-10-2024 | 04:05
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أعلن "الحزب" في بيان انّه قصف صباح يوم الاثنين 7-‌‏10-2024، تجمعًا لقوات العدو في حديقة مارون الراس بصلية صاروخية.‏
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