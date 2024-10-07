مولوي: الأجهزة الأمنية موجودة دائمًا على الأرض

صرّح وزير الداخلية بسام مولوي أن حركة النزوح لم تعد تقتصر على الجنوب، بل شملت البقاع أيضًا، موضحًا أنه قرر الاجتماع بالمحافظين للاطلاع على شؤون النازحين.

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وأشار مولوي إلى أنه طلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن تقوم الهيئة العليا للإغاثة بشراء المحروقات استعدادًا لفصل الشتاء.وأكد مولوي أن السلفة التي تم تقديمها للمحافظين هي سلفة تشغيلية وليست مخصصة للإغاثة أو للمواد التي ستقدم للنازحين، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية موجودة دائمًا على الأرض، وأن للمحافظين دور كبير في حفظ النظام والأمن.