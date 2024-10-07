إضافة إلى المساعدات بقيمة 100 مليون دولار.. رئيس الإمارات يوجه بتسيير 6 رحلات إغاثية إلى لبنان

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إضافة إلى المساعدات التي جرى تخصيصها لدعمه بقيمة 100 مليون دولار، وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بتسيير 6 رحلات جوية إضافية لنقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني.كما وجه رئيس دولة الإمارات بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار، إلى النازحين من الشعب اللبناني إلى سوريا.وتأتي مبادرة الشيخ محمد بن زايد، في سياق الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات لتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني الشقيق في ظل التحديات الراهنة التي يمرون بها.(سكاي نيوز)