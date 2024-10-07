حمية: الاذونات للطائرات والسفن العسكرية تخضع لإجراءات مشددة

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أكد وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، أن وزارة الأشغال لا تمنح أي موافقة على هبوط الطائرات العسكرية التي تحمل المساعدات الطبية أو طائرات الإجلاء دون الحصول على موافقة الجيش، وفق القوانين المعمول بها.وأضاف أن السماح للسفن العسكرية بالوصول إلى المرافئ البحرية لا يعتمد على موافقة مباشرة من الوزارة، بل يتم عبر التواصل مع الغرفة البحرية المشتركة، التي تضم الجيش وقوى الأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة.