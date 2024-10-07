Advertisement

لبنان

طقس خريفي متقلب مع أمطار متفرقة... والحرارة الى معدلاتها الموسمية

Lebanon 24
07-10-2024 | 04:52
A-
A+
Doc-P-1258446-638638988813266055.jpg
Doc-P-1258446-638638988813266055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل، بينما تبقى تنخفض الحرارة في الداخل مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ المتفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.
Advertisement

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  طقس خريفي متقلب مع أمطار متفرقة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع عودة درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركزه شمال البحر الأسود، ومن المتوقع أن يستقر تدريجيا اعتبارا من صباح غد الثلاثاء.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول: في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح ويتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات، فتسوء معه الرؤية مع فرص هطول أمطار متفرقة ومتقطعة، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.
الثلاثاء:  غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل، بينما تبقى تنخفض الحرارة في الداخل مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ المتفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.
الأربعاء:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.
الخميس:  غائم جزئيا الى غائم مع تراجع بسيط بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 28 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.
-الرياح السطحية:   جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية الى شمالية ليلا، ناشطة ، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط اجمالا على الساحل ، يسوء على المرتفعات بسب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 90 %.

-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء:  28 درجة.
-الضغط الجوي:  762 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:   6,37
-ساعة غروب الشمس: 18,14
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:28 | 2024-10-07
10:24 | 2024-10-07
10:12 | 2024-10-07
10:04 | 2024-10-07
10:01 | 2024-10-07
10:00 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24