طقس خريفي متقلب مع أمطار متفرقة... والحرارة الى معدلاتها الموسمية

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل، بينما تبقى تنخفض الحرارة في الداخل مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ المتفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس خريفي متقلب مع أمطار متفرقة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع عودة درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركزه شمال البحر الأسود، ومن المتوقع أن يستقر تدريجيا اعتبارا من صباح غد الثلاثاء.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول: في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تعود الى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح ويتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات، فتسوء معه الرؤية مع فرص هطول أمطار متفرقة ومتقطعة، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال الليل.الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل، بينما تبقى تنخفض الحرارة في الداخل مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ المتفرق خلال الفترة الصباحية بخاصة شمال البلاد، على ان يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار.الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع تراجع بسيط بدرجات الحرارة.-الحرارة على الساحل من 23 الى 28 درجة، فوق الجبال من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 15 الى 32 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية الى شمالية ليلا، ناشطة ، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.-الانقشاع: متوسط اجمالا على الساحل ، يسوء على المرتفعات بسب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 90 %.-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 28 درجة.-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,37-ساعة غروب الشمس: 18,14