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لبنان

جمعية الطيارين الخاصين حيّت شجاعة طاقم طيران الشرق الأوسط

Lebanon 24
07-10-2024 | 05:04
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حيّا رئيس جمعية الطيارين الخاصين في لبنان الكابتن مازن السماك طياري وطاقم شركة طيران الشرق الاوسط  (MEA) لتفانيهم وإخلاصهم في  أداء مهامهم "في أصعب الظروف وأشدها خطورة".

وقال:" "إن شجاعتكم وثباتكم في مواجهة الظروف الأمنية الصعبة، واستمراركم في تأدية واجبكم بنجاح رغم القصف المستمر والغارات العنيفة التي تطال محيط مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ، هو مصدر فخر واعتزاز لجميع اللبنانيين". 
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تابع:"إن حرفيتكم العالية وإصراركم على إيصال المسافرين إلى بر الأمان يعكس صورة مشرقة عن المهنية والالتزام اللذين لطالما ميّزا شركة طيران الشرق الأوسط وطاقمها المميز. في هذه الظروف العصيبة، تثبتون أنكم نموذجاً يحتذى في الشجاعة والقدرة على التحمّل".

ختم: "نحن زملاءكم في جمعية الطيارين الخاصين في لبنان، نثمن جهودكم الجبارة وندعو لسلامتكم وسلامة ركابكم، مؤكدين دعمنا الكامل لكم في كل خطوة تتخذونها".
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