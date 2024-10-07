Advertisement

لبنان

10 شهداء في برعشيت.. العدوّ الإسرائيليّ استهدف مركز إطفاء

Lebanon 24
07-10-2024 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1258471-638639009152914903.jpg
Doc-P-1258471-638639009152914903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة البيان التالي: 
يضيف العدو الإسرائيلي إلى السجل الحافل لإجرامه المتمادي جريمة حرب إضافية ضد رجال الإطفاء والاسعاف في جنوب لبنان مظهرا عنفا ولاإنسانية لا مثيل لهما، من خلال استهدافه أشخاصا يقومون بمهمات إنسانية وإنقاذية صرفة بعيدة كل البعد عما تتطلبه ميادين القتال. 
Advertisement
فقد أدت غارة معادية همجية على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في بلدة برعشيت إلى مجزرة بحق رجال إطفاء كانوا موجودين في المبنى استعدادا للانطلاق في مهماتهم الإنقاذية. وأدت الغارة في حصيلة أولية إلى استشهاد عشرة من رجال الإطفاء ولا يزال رفع الانقاض مستمرا من المبنى الذي تعرض لدمار كبير.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2024-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:28 | 2024-10-07
10:24 | 2024-10-07
10:12 | 2024-10-07
10:04 | 2024-10-07
10:01 | 2024-10-07
10:00 | 2024-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24