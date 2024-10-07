خلف بوابة بلدة رميش.. هذا ما فعله "حزب الله" صباح اليوم بالجيش الإسرائيليّ

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف صباح اليوم تجمعاً لِقوات العدوّ الإسرائيليّ خلف بوابة بلدة رميش بِصلية صاروخية، وأشار إلى أنّه "حقّق إصابة مباشرة".

Advertisement