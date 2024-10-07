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لبنان

خلف بوابة بلدة رميش.. هذا ما فعله "حزب الله" صباح اليوم بالجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
07-10-2024 | 05:35
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه استهدف صباح اليوم تجمعاً لِقوات العدوّ الإسرائيليّ خلف بوابة بلدة رميش بِصلية صاروخية، وأشار إلى أنّه "حقّق إصابة مباشرة". 
 
 
 
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