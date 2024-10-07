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لبنان
البطريرك افرام الثاني: لتحرّك دولي لإغاثة اللبنانيين
Lebanon 24
07-10-2024
|
05:46
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وجّه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس مار إغناطيوس أفرام الثاني، "نداءً إنسانيًا عقب الأحداث في لبنان"، قال فيه: "تستمر المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي يومياً في حق اللبنانيين الأبرياء، والتهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن لبناني من بلداتهم وقراهم بسبب تدمير منازلهم وأرزاقهم، ممّا يخلق واقعًا جديدًا يزيد من بؤس المواطنين ويستثير الفتن والفوضى".
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أضاف: "إننا، إذ نعرب عن ألمنا الشديد إزاء المعاناة التي يتعرّض لها اللبنانيّون، نستنكر بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي، مترحّمين على الشهداء، ومصلّين من أجل شفاء الجرحى وعودة الأمان والسلام إلى لبنان. إن الواقع الجديد الذي تفرضه هذه الحرب الظالمة على بلادنا يتطلّب منّا جميعاً التكافل والتضامن لمساعدة كل لبناني أجبر على مغادرة بيته وبلدته ومدينته وحمايته، ويستوجب العمل بجد من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع لبنان، ويتطلب من جميع اللبنانيين الوقوف صفاً واحداً لدرء المخاطر والوصول إلى لبنان واحد لجميع أبنائه، واستكمال الاستحقاقات الدستورية ولا سيما انتخاب رئيس الجمهورية من دون أي تأخير أو أي تدخّل خارجي".
تابع:"إنّنا نتوجّه إلى المجتمع الدولي وجميع أصحاب الضمائر الحية، ونناشدهم باسم الإنسانية للقيام بدورهم في السعي نحو إحلال السلام والعدالة في لبنان الذي طالما كان رمزًا للتعايش والتسامح. وندعو إلى تحرّك دولي فوري لتقديم الدعم العاجل والإغاثة اللازمة للبنانيين لتخفيف معاناتهم وضمان احتياجاتهم الأساسية".
ختم:"نصلّي ضارعين إلى الله لكي يحمي لبنان في هذه المحنة، ونسأله أن يلهمنا جميعًا العمل لما فيه خير بلادنا وأمانها وازدهارها".
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