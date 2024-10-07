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لبنان

تحذير إسرائيليّ جديد لسكان هذه المناطق الجنوبيّة: عليكم إخلاء منازلكم فوراً

Lebanon 24
07-10-2024 | 06:18
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وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، انذاراً عاجلاً الى سكان القرى التالية في جنوب لبنان: صربين، مروحين، شيحين، ام التوت، ام توته، بستان، الزلوطية، يارين، الضهرية، مطمورة، الجبّين، طير حرفا، أبو شاش، علما الشعب، الناقورة، عين شمع وراس الباضة، مجدل زون، المنصوري، المقصبة، مزرعة بيوت السياد، السماعية، رشيدية، عين بعال، البازوريه، الحنيّة.
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وتوجّه أدرعي لسكان هذه البلدات الجنوبية بالقول: "عليكم إخلاء منازلكم فوراً والتحرّك فورا شمالي نهر الاولي، كل من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته او أسلحته يُعرّض حياته للخطر، انتبهوا ممنوع عليكم التوجه جنوباً. أيّ تحرّك لجهة الجنوب يعرض حياتكم الى الخطر".
 
 
 
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